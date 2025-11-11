ВС РФ уничтожили броневики, на которых ВСУ прорывались в Купянск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие уничтожили броневики Humvee, M113 и "Новатор", на которых украинские боевики пытались прорваться в Купянск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В районе Купянска расчетами FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожены два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап ВСУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бойцы ночью выявили бронетехнику противника на южных окраинах Купянска. Она пыталась доставить боевиков ВСУ в заблокированный населенный пункт.

Ранее стало известно, что российские войска полностью освободили восточную часть Купянска. При этом ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным подразделениям. В частности, за сутки была отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой c целью деблокирования окруженных подразделений.

Положение украинских группировок, окруженных в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. ВСУ непрерывно несут потери от ударов российских войск. Армия России не оставила противнику никакого шанса на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.