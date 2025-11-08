Фото: mil.ru

Армия России взяла под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), завершив освобождение указанного села, рассказали в ведомстве.

За неделю российские военнослужащие нанесли 7 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Эти действия стали ответом на террористические атаки Киева по российской гражданской инфраструктуре.

Для атаки ВС РФ использовали высокоточное оружие и беспилотники. В результате ударов были поражены предприятия, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА противника.