07 ноября, 12:29

Политика

ВС РФ освободили Успеновку в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Успеновку в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток", которое на протяжении всей прошедшей недели продвигалось в глубину обороны противника.

Ранее российские войска взяли под контроль село Новоалександровка, которое находится в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток".

Всего за неделю российским военным удалось взять под контроль 7 сел, в том числе Новониколаевку, Красногорское, Егоровку, Вишневое и Привольное в Запорожской области. Также подразделение группировки войск "Запад" освободило Садовое в Харьковской области.

ВС РФ продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Красноармейске

