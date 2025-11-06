Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы группировки войск "Запад" полностью освободят Купянск в течение ближайшей недели. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки "Запад" с позывным Лаврик на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним", – отметил он.

Военный добавил, что за последние сутки бойцы ВС РФ освободили в Купянске 25 зданий. Российские силы продолжают продвигаться на правом берегу, где остается освободить еще порядка 130 зданий.

Вместе с тем украинские подразделения не оставляют попыток деблокировать Купянск, указал командир штурмового отряда.

Ранее сообщалось, что положение группировок ВСУ, которые были окружены в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. Украинские войска непрерывно несут потери от ударов российских войск. ВС РФ не оставили противнику никакого шанса на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

В Минобороны РФ также прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводят "зачистку оставшихся 60 русских". Подобные заявления говорят о том, что украинский лидер утратил связь с реальностью, подчеркнули в российском ведомстве.