Песков: Киев хочет скрыть положение ВСУ, не пуская журналистов в котлы

Киев, препятствуя инициативе Владимира Путина пустить СМИ в места окружения украинских военных, пытается скрыть бедственное положение своих войск. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг", – уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин приказал российским военнослужащим обеспечить проезд иностранных журналистов в районы блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Однако украинский МИД пригрозил зарубежным СМИ последствиями, поскольку любые визиты на такие территории без разрешения являются "нарушением законодательства Украины и международного права".

При этом Песков отметил, что журналисты из западных стран проявляют большой интерес к предложению российского лидера посетить котлы в зоне СВО. В то же время ему неизвестно об украинских представителях СМИ, которые заявляли бы о своем желании туда поехать.