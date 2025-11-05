Песков заявил об интересе западных СМИ к посещению котлов на фронте

Фото: kremlin.ru

Представители СМИ из стран Запада проявляют очень большой интерес к предложению Владимира Путина посетить котлы в зоне СВО, где заблокированы украинские военные. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать", – добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в это же время в реальности поездка журналистов в котлы не может осуществиться, так как Киев полностью отверг такую возможность.

"Что скрывают в Киеве? Скрывают бедственное положение своих войск в означенных районах", – резюмировал пресс-секретарь президента.

В конце октября Путин приказал российским военным обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, в районы блокирования Вооруженных сил Украины в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Минобороны РФ подтвердило готовность приостановить боевые действия на 5–6 часов в этих зонах для въезда и выезда представителей СМИ.

Но украинский МИД пригрозил иностранным журналистам последствиями, так как за любые визиты на находящуюся под контролем России территорию без разрешения являются "нарушением законодательства Украины и международного права". Позже стало известно, что ВСУ из числа окруженных в Красноармейске начали сдаваться в плен российским солдатам.

