Минобороны РФ заявило о готовности прекратить боевые действия в зоне СВО на 5–6 часов

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Российское командование готово приостановить боевые действия на 5–6 часов в зоне специальной военной операции (СВО), сформировав коридоры для въезда и выезда иностранных журналистов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, соответствующий приказ был получен от Владимира Путина. Согласно ему, необходимо обеспечить проезд медиагрупп для посещения мест блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

При этом аккредитованные журналисты, включая украинские СМИ, смогут въехать в указанные районы при условии обращения к командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Путин 29 октября заявил, что российские войска не против пустить представителей СМИ в зоны окружения противника, чтобы те своими глазами увидели все, что происходит на тех территориях. Глава государства добавил, что Киев должен принять решение по судьбе украинских граждан и военных, которые находятся в окружении, по аналогии с "Азовсталью".

Также Путин отмечал, что российские военные всегда относились к противнику с милосердием, Россия и дальше будет следовать этому принципу. Он указал на успехи армии по окружению группировки ВСУ в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска и подчеркнул, что во время зачистки этих территорий нужно сделать все, чтобы обезопасить мирное население, которым украинские боевики прикрываются как живым щитом.

