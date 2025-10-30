Форма поиска по сайту

30 октября, 12:07

ВС РФ освободили два села в Харьковской и Запорожской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, село Садовое взяли под контроль подразделения группировки "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны противника, а Красногорское – подразделения группировки "Запад" в результате активных и решительных действий.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинские военные заблокированы в Купянске и Красноармейске. Армия активно продвигается вперед, ситуация на фронте складывается благоприятно для России. По словам президента, в данный момент страна занимается тем, что обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Российская армия всегда относилась к противнику с милосердием. Она будет и дальше следовать этому принципу, отмечал глава государства.

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО в московском военном госпитале

Сюжет: Спецоперация на Украине
