Медведев призвал без промедления устанавливать памятные знаки на местах боев ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Памятные знаки на местах сражений Вооруженных сил России (ВС РФ) стоит устанавливать без промедления и не дожидаясь, пока пройдут годы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами в Курской области.

Во время беседы один из ее участников попросил Медведева установить монументы на местах боев в ходе освобождения региона. Медведев поддержал инициативу и заявил, что такая работа должна вестись не только в Курской области, но и во всех других регионах, где шли сражения.

"К сожалению, в истории нашего Отечества бывало так, что проходят годы, прежде чем появляются памятные знаки. На самом деле желательно устанавливать их практически сразу – после завершения выполнения задач, которые стояли перед подразделениями", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, Россия должна использовать всю мощь государства для помощи Курской области, где не все вопросы можно решить только силами волонтеров, уверен Медведев. Он признал, что в регионе еще много проблем, подчеркнув, что именно поэтому и приехал сюда.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, а о полном освобождении региона от украинских сил стало известно 26 апреля 2025 года. В результате этих боев ВСУ потеряли 76 тысяч солдат.

