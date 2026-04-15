15 апреля, 16:44

Общественник Кнырик: в Европе могут появиться аналоги ТЦК для украинцев

Эксперт не исключил появления аналогов ТЦК для украинцев в Европе

В странах Европы может появиться аналог украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом заявил в эфире радио "Комсомольская правда" российский политический и общественный деятель, журналист Константин Кнырик.

ТЦК представляют собой центры, выполняющие функции военкоматов на Украине. Они отвечают за воинский учет и мобилизацию граждан в вооруженные силы. По мнению эксперта, в Европе речь может идти о системе, при которой украинцев призывного возраста начнут выявлять и возвращать на родину.

"Вообще-то, еще несколько лет назад разработали такую четкую программу, провели тестовые мероприятия. Тогда из Франции депортировали два десятка украинцев за якобы нарушения, причем не только уголовные, но и административные, из Польши депортировали. Посмотрели, как это работает, как на это реагируют", – пояснил он.

Кнырик также напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял о готовности содействовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. На этом фоне, по мнению эксперта, в перспективе европейские правоохранительные органы могут начать более активно участвовать в подобных процессах.

Вместе с тем СМИ писали, что власти Украины изменили подход к принудительной мобилизации. Теперь сотрудники ТЦК появляются на улицах в гражданской одежде, небольшими группами, иногда в сопровождении женщин, которые представляют соответствующие органы власти.

Журналисты также обратили внимание, что сотрудники украинских военкоматов проверяют прохожих на улицах – они предъявляют удостоверения и требуют показать документы воинского учета. Стратегия сотрудников ТЦК основана на том, что люди в гражданской одежде с меньшей вероятностью спровоцируют попытки бегства призывника.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

