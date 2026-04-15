В странах Европы может появиться аналог украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом заявил в эфире радио "Комсомольская правда" российский политический и общественный деятель, журналист Константин Кнырик.

ТЦК представляют собой центры, выполняющие функции военкоматов на Украине. Они отвечают за воинский учет и мобилизацию граждан в вооруженные силы. По мнению эксперта, в Европе речь может идти о системе, при которой украинцев призывного возраста начнут выявлять и возвращать на родину.

"Вообще-то, еще несколько лет назад разработали такую четкую программу, провели тестовые мероприятия. Тогда из Франции депортировали два десятка украинцев за якобы нарушения, причем не только уголовные, но и административные, из Польши депортировали. Посмотрели, как это работает, как на это реагируют", – пояснил он.

Кнырик также напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял о готовности содействовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. На этом фоне, по мнению эксперта, в перспективе европейские правоохранительные органы могут начать более активно участвовать в подобных процессах.

Вместе с тем СМИ писали, что власти Украины изменили подход к принудительной мобилизации. Теперь сотрудники ТЦК появляются на улицах в гражданской одежде, небольшими группами, иногда в сопровождении женщин, которые представляют соответствующие органы власти.

Журналисты также обратили внимание, что сотрудники украинских военкоматов проверяют прохожих на улицах – они предъявляют удостоверения и требуют показать документы воинского учета. Стратегия сотрудников ТЦК основана на том, что люди в гражданской одежде с меньшей вероятностью спровоцируют попытки бегства призывника.