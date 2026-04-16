В ГД предложили выдавать семейную ипотеку под 0% при рождении четвертого ребенка

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина официальное обращение с предложением реформировать программу "Семейная ипотека", установив дифференцированную ставку в зависимости от числа детей в семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Парламентарий предлагает отказаться от действующего принципа единой льготной ставки не более 6% годовых. Согласно инициативе, для семей с одним ребенком ставка сохранится на уровне 6%. При наличии двух детей она будет снижена до 4%, при наличии трех – до 2%. Для семей, воспитывающих четырех и более детей, депутат считает необходимым установить ставку 0% с последующей компенсацией выпадающих доходов кредитным организациям за счет средств федерального бюджета.

Аксененко аргументирует свою позицию тем, что по мере увеличения числа детей закономерно возрастают расходы семьи на их содержание и одновременно увеличивается потребность в жилье большей площади. В связи с этим, по мнению депутата, текущая модель поддержки, предлагающая одинаковые условия для неравных по нагрузке категорий граждан, требует пересмотра в пользу более справедливого и адресного подхода.

Помимо изменения ставок, в обращении содержится предложение предусмотреть автоматическое снижение процента по уже выданным ипотечным кредитам при рождении второго, третьего и последующего ребенка без необходимости прохождения процедуры рефинансирования.

Также депутат настаивает на сохранении возможности одновременного использования льготной ипотеки со средствами материнского капитала и другими действующими инструментами государственной поддержки семей. По замыслу автора инициативы, предлагаемая модель должна стать дополнительным финансовым стимулом для рождаемости и укрепить реализацию государственной демографической политики.

