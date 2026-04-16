В ГД предложили выдавать семейную ипотеку под 0% при рождении четвертого ребенка

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина официальное обращение с предложением реформировать программу "Семейная ипотека", установив дифференцированную ставку в зависимости от числа детей в семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Парламентарий предлагает отказаться от действующего принципа единой льготной ставки не более 6% годовых. Согласно инициативе, для семей с одним ребенком ставка сохранится на уровне 6%. При наличии двух детей она будет снижена до 4%, при наличии трех – до 2%. Для семей, воспитывающих четырех и более детей, депутат считает необходимым установить ставку 0% с последующей компенсацией выпадающих доходов кредитным организациям за счет средств федерального бюджета.

Аксененко аргументирует свою позицию тем, что по мере увеличения числа детей закономерно возрастают расходы семьи на их содержание и одновременно увеличивается потребность в жилье большей площади. В связи с этим, по мнению депутата, текущая модель поддержки, предлагающая одинаковые условия для неравных по нагрузке категорий граждан, требует пересмотра в пользу более справедливого и адресного подхода.

Помимо изменения ставок, в обращении содержится предложение предусмотреть автоматическое снижение процента по уже выданным ипотечным кредитам при рождении второго, третьего и последующего ребенка без необходимости прохождения процедуры рефинансирования.

Также депутат настаивает на сохранении возможности одновременного использования льготной ипотеки со средствами материнского капитала и другими действующими инструментами государственной поддержки семей. По замыслу автора инициативы, предлагаемая модель должна стать дополнительным финансовым стимулом для рождаемости и укрепить реализацию государственной демографической политики.

Ранее в Госдуме предложили ввести до 7 оплачиваемых выходных для родителей. По мнению авторов инициативы, введение дополнительных выходных может снизить стресс у работающих родителей, упростить решение бытовых вопросов, а также помочь сохранить здоровье детей за счет возможности своевременно проходить обследование без потери заработка.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

