Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 08:41

Политика

В Госдуме предложили ввести до 7 оплачиваемых выходных для родителей

Фото: Москва 24/Анна Селина

В России могут появиться дополнительные оплачиваемые выходные для родителей – до 7 дней в год без оформления больничного листа. Такую инициативу депутат Госдумы Владимир Плякин направил в Минтруд, сообщает Life.ru со ссылкой на документ.

Парламентарий уточнил, что действующая система соцгарантий хорошо защищает материнство в период беременности и родов, но не учитывает бытовые потребности семей с детьми. Как показывает практика, родители сталкиваются с "мелкими кризисами": адаптацией ребенка к детскому саду или школе, плановыми обследованиями у узких специалистов и другими ситуациями, сказал он.

По словам Плякина, эти проблемы родители решают, оформляя неоплачиваемый отпуск или больничный. В первом случае семья теряет доход, во втором – увеличивается нагрузка на медучреждения.

Депутат считает, что введение "родительского отпуска" может снизить стресс у работающих родителей, упростить решение бытовых вопросов, а также помочь сохранить здоровье детей за счет возможности своевременно проходить обследование без потери заработка.

Кроме того, мера позволит сократить избыточную нагрузку на поликлиники – врачам не придется оформлять больничные в ситуациях, где это не требуется. Инициатива также направлена на создание более комфортных условий для совмещения работы и воспитания детей, что, по мнению Плякина, может положительно сказаться на демографии.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по изменению условий семейной ипотеки. Речь идет о возможности покупки жилья на вторичном рынке в городах с низким объемом строительства. Помимо этого, президент распорядился рассмотреть вопрос об увеличении срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

политикаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика