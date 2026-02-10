Форма поиска по сайту

10 февраля, 19:53

Политика

В ГД внесли проект об оплачиваемых выходных для родителей детей на реабилитации

Фото: depositphotos/photographee.eu

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий дополнительные трудовые гарантии для родителей детей, проходящих медицинскую реабилитацию. Инициатива принадлежит группе депутатов от КПРФ во главе с зампредом ЦК партии Юрием Афониным. Документ размещен в электронной базе парламента.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке, родителям нередко приходится сопровождать детей в медучреждения несколько раз в неделю, что затрудняет совмещение лечения ребенка с работой.

Законопроект предусматривает обязанность работодателя по просьбе сотрудника устанавливать неполное рабочее время. Кроме того, одному из родителей предлагается предоставить право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком, проходящим реабилитацию.

Также авторы инициативы предлагают закрепить право таких работников на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней.

Ранее в Госдуме назвали размеры больничных по уходу за ребенком в 2026 году. Выплата будет составлять от около 900 рублей до более 6,8 тысячи в день в зависимости от зарплаты. На максимальный размер больничного могут рассчитывать родители с зарплатой свыше 2 миллионов рублей в год.

