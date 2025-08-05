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В нападении на Курскую область принимали участие граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, следствие продолжает работать над установлением точного числа наемников, принимавших участие в боях на территории российского региона.

Как подчеркнул Бастрыкин, во время вторжения в регион злоумышленники использовали оружие, выпущенное в советское время, и иностранное вооружение, которое Киев получил от государств НАТО. Речь идет об американских ракетных системах HIMARS, чешских системах залпового огня RM-70 Vampire, армейском тактическом ракетном комплексе MGM ATACMS производства США и крылатых ракетах воздушного базирования Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. О полном освобождении региона российскими военными стало известно 26 апреля 2025 года.

Владимир Путин заявлял, что в результате произошедшего противник потерял 76 тысяч солдат. Соответствующие данные президент России назвал катастрофой для Украины.

Бастрыкин уточнял, что при нападении погиб 331 мирный житель, еще 553 человека, включая 25 детей, получили ранения. Ущерб от вторжения ВСУ превысил 3 миллиарда рублей.