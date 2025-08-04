Бастрыкин: ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил 3 млрд рублей

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Ущерб от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область превысил 3 миллиарда рублей. Предварительные данные озвучил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, следователи продолжают оценивать ущерб от нахождения украинских военных на территории региона, поэтому озвученная цифра не станет окончательной.

Ранее Бастрыкин сообщал, что при вторжении в субъект погиб 331 мирный житель. Еще 553 человека, включая 25 детей, получили ранения.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. О полном освобождении региона российскими военными стало известно 26 апреля 2025-го.

Владимир Путин отмечал, что в результате произошедшего противник потерял 76 тысяч солдат. Соответствующие данные президент России назвал катастрофой для Украины.