Захарова обвинила Запад в причастности к атакам ВСУ на Курск

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Украина использует поставляемое Западом оружие для убийства детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя последние удары по Курску.

"Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет – на убийство детей", – написала Захарова.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курске погибли три человека. Еще шесть получили ранения.

Также исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров сообщил, что несколько домов в Железнодорожном округе получили повреждения из-за атаки дрона ВСУ. Местным жителям будет оказана вся необходимая помощь для восстановления имущества.