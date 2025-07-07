Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека ранены в результате атаки украинских дронов на поселок Борисовка в Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, в том числе оказался ранен полуторагодовалый ребенок. У всех пострадавших обнаружены баротравмы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Также Гладков добавил, что в результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома были повреждены 6 легковых автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах. Информация о последствиях уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее несколько поездов задержали в Воронежской области из-за падения обломков дрона на железнодорожные пути. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.