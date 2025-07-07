В Воронежской области несколько поездов задерживались из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Несколько поездов задерживались в одном из муниципалитетов на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника на железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Сейчас движение составов осуществляется по графику. При этом губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется.

Он уточнил, что в ночь на понедельник, 7 июля, силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку не менее 8 БПЛА на регион. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

Всего силы ПВО России ликвидировали 91 украинский дрон в ночь на 7 июля. По данным Минобороны РФ, 20 БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области, 14 – в небе над Курской областью, а еще 9 – над Липецкой.

Кроме того, по 8 БПЛА удалось сбить над Брянской, Воронежской и Московской областями, 7 беспилотников – над акваторией Черного моря, по 3 – в Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областях, 2 – над Орловской областью, во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму – по одному беспилотнику.

