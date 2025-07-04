Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Шебекине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадали два человека. Одному из них медпомощь была оказана на месте происшествия. В дальнейшем он будет проходить амбулаторное лечение. Другой мужчина был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Гладков также заявил, что сейчас сотрудники МЧС пытаются потушить пожар, который возник после взрыва на территории предприятия. Для дополнительного подвоза воды к месту происшествия Белгород, Белоблводоканал и Белгородский район выделили транспорт.

Ранее пожилая женщина погибла при атаке украинских дронов на Ростовскую область.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что из-за падения беспилотника на двухэтажный дом в поселке Долотинка Миллеровского района была повреждена плита перекрытия. Она обрушилась на проживавшую в доме пенсионерку.