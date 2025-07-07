Силы ПВО ликвидировали 91 украинский БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировал 91 украинский дрон ночью в понедельник, 7 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 20 БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области, 14 – в небе над Курской областью, 9 – над Липецкой, по 8 – над Брянской, Воронежской и Московской областями, 7 – над акваторией Черного моря, по 3 – в Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областях, 2 – над Орловской областью, а во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму – по 1 беспилотнику.

Ранее врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщал о ликвидации украинского БПЛА в небе над регионом. В его перехвате была задействована военная авиация.

Тем временем в России провели испытание лазерной установки "Посох", предназначенной для защиты критической инфраструктуры от БПЛА. FPV-дрон был уничтожен за секунду.