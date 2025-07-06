Силы ПВО сбили за ночь 120 украинских БПЛА над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 6 июля 120 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 30 беспилотников уничтожены над Брянской областью, 29 БПЛА были сбиты над Курской областью, 18 – над Орловской областью, 17 – над Белгородской областью и 13 – над Тульской.

Также четыре БПЛА были ликвидированы над Калужской областью, три беспилотника удалось уничтожить над Ленинградской областью, по два дрона – над Смоленской и Новгородской областями, а по одному – над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее три человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, одна атака была зафиксирована в селе Никольское. Там дрон ударил по маршрутному автобусу, водителя которого госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией в больницу.

Также в селе Новая Таволжанка Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль. Находящийся за рулем транспортного средства мужчина также получил контузию. Еще один FPV-дрон совершил атаку на автомобиль в поселке Шамино. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

