Три человека пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три водителя пострадали в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одна атака произошла в селе Никольское Белгородского района. Там дрон ударил по маршрутному автобусу, водителя которого госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией в белгородскую больницу №2.

Также в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль. Находящийся за рулем транспортного средства мужчина также получил контузию, его машина посечена осколками.

Еще один FPV-дрон совершил атаку на автомобиль в поселке Шамино. Автомобилист самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения. Пострадавшего также госпитализировали в белгородскую больницу № 2.

Ранее пожилая женщина погибла в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область. В результате падения дрона на двухэтажный 8-квартирный дом в поселке Долотинка Миллеровского района была повреждена плита перекрытия, которая обрушилась на проживающую в доме пенсионерку.