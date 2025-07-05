05 июля, 23:08Происшествия
Три человека пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Три водителя пострадали в результате атаки украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, одна атака произошла в селе Никольское Белгородского района. Там дрон ударил по маршрутному автобусу, водителя которого госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией в белгородскую больницу №2.
Также в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль. Находящийся за рулем транспортного средства мужчина также получил контузию, его машина посечена осколками.
Еще один FPV-дрон совершил атаку на автомобиль в поселке Шамино. Автомобилист самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения. Пострадавшего также госпитализировали в белгородскую больницу № 2.
Ранее пожилая женщина погибла в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область. В результате падения дрона на двухэтажный 8-квартирный дом в поселке Долотинка Миллеровского района была повреждена плита перекрытия, которая обрушилась на проживающую в доме пенсионерку.
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