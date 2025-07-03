Силы ПВО ликвидировали свыше 5 БПЛА в небе над Воронежской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше 5 украинских дронов над территорией Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев отметил, что в Воронеже в результате падения частей сбитого дрона была повреждена кровля частного дома. Информация о последствиях атаки уточняется. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее силы ПВО ликвидировали украинский дрон в небе над хутором Веселый Ростовской области. В результате падения осколков БПЛА были повреждены забор, ворота и окна частного дома.

Также массовый пролет украинских дронов был зафиксирован в ЛНР. По информации главы региона Леонида Пасечника, дежурным силам ПВО удалось сбить 35 из 40 БПЛА.