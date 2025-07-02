Фото: министерство обороны РФ

Начало серийного производства российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" лишило сна страны НАТО, сообщает RT со ссылкой на польское издание Focus.

"Теперь НАТО сталкивается с вопросами: стоит ли инвестировать в более быстрые перехватчики? Возобновить переговоры по контролю над вооружениями?" – указал автор статьи.

В материале уточняется, что ракету "Орешник" сложно перехватить современными системами противовоздушной обороны (ПВО), она обладает большой маневренностью и скоростью, в три раза превышающей типичные крылатые ракеты.

Дальность "Орешника" позволяет поражать цели практически по всей Европе, а при запуске с территории Белоруссии или западной России – даже больше, говорится в публикации издания. По мнению автора, сам факт существования ракет "Орешник" "меняет баланс сил".

Страны Запада, оказывая финансовую помощь Украине, бросают деньги "в черную дыру", заявил шведский аналитик Ларс Берн, передает радио КП. Эксперт назвал такие действия "сущим безумием" и добавил, что Запад в самом начале допустил ошибку, оценивая Россию, в особенности ее армию.

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