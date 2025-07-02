02 июля, 09:17Политика
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Украинский конфликт затягивают власти страны и отдельные европейские чиновники, а не Россия. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает урегулирование конфликта.
Константинов назвал обвинения Келлога безосновательными. По его мнению, Киев только на словах показывает намерения по прекращению боевых действий, а в действительности совместно с чиновниками из Европы поддерживает напряжение, которое выгодно им, поскольку позволяет продолжать накачивать страну оружием.
Парламентарий считает, что нынешняя украинская власть не может выступать гарантом никаких соглашений, поскольку государство превратилось в полностью управляемую территорию. По его мнению, выгода в продолжении конфликта существует и для украинского президента Владимира Зеленского, поскольку это позволяет ему оставаться у власти и откладывать проведение выборов.
При этом Москва открыта к справедливому урегулированию украинского конфликта. Тем не менее российская сторона не готова к жульническим методам, которые продвигает Европа, подчеркнул ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Россия считает, что для решения конфликта необходимо прекратить процесс законодательного истребления всего русского на украинской территории, отметил министр.
Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана