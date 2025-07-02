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Украинский конфликт затягивают власти страны и отдельные европейские чиновники, а не Россия. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает урегулирование конфликта.

Константинов назвал обвинения Келлога безосновательными. По его мнению, Киев только на словах показывает намерения по прекращению боевых действий, а в действительности совместно с чиновниками из Европы поддерживает напряжение, которое выгодно им, поскольку позволяет продолжать накачивать страну оружием.

Парламентарий считает, что нынешняя украинская власть не может выступать гарантом никаких соглашений, поскольку государство превратилось в полностью управляемую территорию. По его мнению, выгода в продолжении конфликта существует и для украинского президента Владимира Зеленского, поскольку это позволяет ему оставаться у власти и откладывать проведение выборов.

При этом Москва открыта к справедливому урегулированию украинского конфликта. Тем не менее российская сторона не готова к жульническим методам, которые продвигает Европа, подчеркнул ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Россия считает, что для решения конфликта необходимо прекратить процесс законодательного истребления всего русского на украинской территории, отметил министр.