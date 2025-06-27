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27 июня, 19:37

Политика

Путин заявил о желании РФ завершить СВО с нужным результатом

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Россия хочет завершить спецоперацию с необходимым для нее результатом. Об этом заявил Владимир Путин по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, Москва, в отличие от Запада, намерена сокращать военные расходы.

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной в Стамбуле, однако нужно согласовать место и время. Как уточнил глава государства, в ходе данного раунда должны обсуждаться меморандумы двух стран.

Москва ранее предлагала Киеву провести встречу после 22 июня. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры является единственным вариантом, который еще может спасти Украину от "полной катастрофы".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркивал, что ситуация на Украине вышла из-под контроля. Он также заявлял, что планирует в ближайшее время переговорить с Путиным, чтобы обсудить происходящее. При этом Трамп не сомневается, что президент РФ действительно заинтересован в достижении мира.

Песков сообщил, что Москва поддерживает посредническую роль США в украинском конфликте

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитика

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