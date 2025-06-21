Небензя: РФ предлагает Киеву провести следующий раунд переговоров после 22 июня

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Российская сторона предлагает Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

Он подчеркнул, что незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры является единственным вариантом, который еще может спасти Украину от "полной катастрофы". При этом предложенный Москвой меморандум является лучшим предложением для Киева на сегодняшний день, добавил дипломат.

"Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже", – предупредил Небензя, которого цитирует РИА Новости.

Российский политик также выразил слова признательности американской стороне за поддержку прямого диалога с Украиной.

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть согласована на следующей неделе, сообщал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. На встрече стороны должны сопоставить реакцию на представленные меморандумы.

Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий, отметил, в свою очередь, Владимир Путин.