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19 июня, 11:51

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Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского должна стать итогом серьезной работы

В Кремле озвучили условие встречи Путина, Трампа и Зеленского

Фото: kremlin.ru

Возможная встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского должна стать итогом серьезной работы. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такая встреча на высшем уровне, она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек", – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом Песков ранее пояснил, что такая встреча вряд ли возможна в ближайшее время. С его слов, Путин поддерживает контакты на высшем уровне, однако считает, что они должны быть тщательно подготовлены.

В свою очередь, Зеленский выразил готовность не только к проведению трехсторонней встречи, но и организации двусторонних переговоров – отдельно с Путиным и отдельно с Трампом. Глава Белого дома также уточнил, что готов при необходимости встретиться с Путиным и Зеленским.

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