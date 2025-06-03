Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

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Трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского вряд ли возможна в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне", – прокомментировал Песков.

Президент поддерживает подобные контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены, указал он.

При этом новый контакт лидеров РФ и США может быть организован оперативно, если это потребуется, подчеркнул Песков. Тем не менее на данный момент таких договоренностей нет. Кроме того, Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает их использовать их для общения, добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Зеленский выразил готовность провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Кроме того, украинский лидер отметил, что готов встретиться с российским президентом и американским лидером по отдельности.

Трамп выразил свою готовность провести такую встречу, если это потребуется. При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа в 2025 году может вовсе не состояться.

