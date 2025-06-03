Посол США Баррак: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп достиг "конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает МК со ссылкой на интервью газете Star американского посла в Турции и спецпосланника по Сирии Томаса Баррака.

По словам дипломата, Турция играет ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. Анкара имеет "традиционные отношения" как с Москвой, так и с Киевом, и это делает ее важным посредником в налаживании диалога, заключил он.

В Турции прошли два этапа российско-украинских переговоров. Первый состоялся 16 мая, а второй – 2 июня. Представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что последний завершился "не негативно".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами заявил о своей уверенности в победе России в украинском конфликте. Инсайдер уточнил, что к такому выводу президент США пришел после разговора с Владимиром Путиным.

Кроме того, он убежден в намерении лидера России добиться урегулирования украинского конфликта. Трамп подчеркнул, что не считает, будто российская сторона тянет время в переговорах.

