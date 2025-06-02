Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле

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Российско-украинские переговоры стартовали в турецком Стамбуле, передает ТАСС.

В состав присутствующей на встрече турецкой делегации вошли глава МИД страны Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.

Фидан в своей вступительной речи напомнил, что во время первого раунда переговоров были сделаны очень важные шаги. В ходе нынешней встречи он предложил обсудить возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием представителей Турции и США.

"Мы считаем регулярные встречи делегаций ценными для укрепления доверия между сторонами. Выявив общие проблемы и позиции, можно будет сократить разногласия и проложить путь к миру", – подчеркнул дипломат.

В заключение глава турецкого МИД выразил надежду, что делегации придут к конкретному прогрессу и желаемому результату в кратчайшие сроки.

Вторая встреча представителей Москвы и Киева проходит во дворце Чираган. От России на переговорах находятся помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украину представляют 14 человек вместо заявленных ранее 12. Среди них заместитель начальника Генштаба ВСУ и сотрудник ведомства Евгений Острянский и Андрей Фомин, а также работник Верховной рады Юрий Ковбаса.

Турция ожидает от диалога подвижек в вопросе прекращения огня, а также согласование позиций между двумя странами. Анкара подчеркивала важность продолжения переговорного процесса, чтобы остановить конфликт, и пообещала сделать все от нее зависящее в этом направлении.