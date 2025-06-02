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02 июня, 11:53

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РИА Новости: переговоры России и Украины начнутся в 13:00

Переговоры России и Украины в Турции начнутся в 13:00 – СМИ

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Второй раунд прямых переговоров России и Украины начнется в понедельник, 2 июня, в 13:00 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Встреча делегаций Москвы и Киева планируется во дворце Чираган в Стамбуле.

Ранее источник в МИД Турции рассказывал, что свое вступительное слово на переговорах скажет министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

В Стамбул уже прибыла делегация из России, включая помощника президента Владимира Мединского. Москва рассчитывает, что Киев серьезно отнесется к предложениям.

Мединский ранее сообщал, что российская сторона получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. По данным СМИ, туда вошел пункт о прекращении огня на суше, в море и воздухе.

Встреча российской и украинской делегаций пройдет в Турции 2 июня

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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