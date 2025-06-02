РИА Новости: переговоры России и Украины начнутся в 13:00

02 июня, 11:53Политика
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Второй раунд прямых переговоров России и Украины начнется в понедельник, 2 июня, в 13:00 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.
Встреча делегаций Москвы и Киева планируется во дворце Чираган в Стамбуле.
Ранее источник в МИД Турции рассказывал, что свое вступительное слово на переговорах скажет министр иностранных дел страны Хакан Фидан.
В Стамбул уже прибыла делегация из России, включая помощника президента Владимира Мединского. Москва рассчитывает, что Киев серьезно отнесется к предложениям.
Мединский ранее сообщал, что российская сторона получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. По данным СМИ, туда вошел пункт о прекращении огня на суше, в море и воздухе.
Встреча российской и украинской делегаций пройдет в Турции 2 июня