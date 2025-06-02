Глава МИД Турции Фидан выступит на переговорах России и Украины в Стамбуле

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан скажет вступительное слово на переговорах России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

В свою очередь, экономист Джеффри Сакс считает, что в 2025 году должно быть достигнуто урегулирование конфликта на Украине, передает радио КП.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы это произошло. Однако киевский режим "в этом не заинтересован".

При этом изменчивые заявления Трампа в сторону России можно объяснить его "непредсказуемым характером", заключил эксперт.

Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Там же состоялся первый раунд. Москва и Киев 16 мая договорились об обмене военнопленными и о предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

