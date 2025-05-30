NYT: меморандум Украины включает пункт о перемирии на суше, море и в воздухе

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В украинский проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине вошел пункт о прекращении огня на суше, в море и воздухе. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times, которой поступила информация от одного из высокопоставленных украинских чиновников.

Кроме того, в документе указано, что контролировать соблюдение временного перемирия на суше, в море и воздухе будут международные партнеры.

Россия, подготовив свой документ, предложила представить его на переговорах Москвы и Киева. Они пройдут в Стамбуле 2 июня. Украина, в свою очередь, уже направила российской стороне свой проект меморандума.

В Стамбул уже отправилась российская делегация, в состав которой вошли помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ответил, приедет ли его делегация на второй раунд переговоров в Стамбул.

В Стамбул также планируют приехать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что именно они помогли сформировать основные положения для Украины.

