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28 мая, 22:05

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Умеров: Киев направил Москве свой документ с позицией о прекращении огня

Украина направила России свой документ с позицией о прекращении огня – Умеров

Фото: ТАСС/Xinhua/ABACA

Украина направила России свой документ с позицией о прекращении огня. Об этом заявил министр обороны, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров.

"Я передал главе российской делегации (помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. – Прим. ред.) наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ", – написал он в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Мединский сообщил, что предложил Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня.

Спустя время стало известно, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что делегация во главе с Мединским готова представить украинской стороне меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Как напомнил дипломат, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции были созданы условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Их первый раунд также состоялся в Стамбуле 16 мая.

Тогда стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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