ТАСС: Россия сделает заявление для СМИ после переговорного раунда с Украиной

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Российская сторона планирует выступить перед журналистами с заявлением после окончания второго раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Представители Киева во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым уже прибыли на площадку переговоров, некоторые из них вновь надели военную форму. На месте также находятся российские и турецкие политики.

Встреча делегаций России и Украины пройдет во дворце Чираган. Ожидается, что переговоры стартуют с приветственного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Москву представляют помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Со стороны Киева заявлены 14 человек, включая заместителя начальника Генштаба ВСУ и сотрудника ведомства Евгения Острянского и Андрея Фомина и сотрудника Верховной рады Юрия Ковбаса.

На переговорах основной темой станут обсуждения условий перемирия. Россия планирует предложить свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного прекращения огня.

