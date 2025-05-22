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Администрации президента США Дональда Трампа трудно понять исторический контекст украинского конфликта. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

"Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов", – говорится в публикации.

По информации издания, украинский представитель на условиях анонимности заявил, что США придерживаются мессианской позиции, не желая ничего слышать.

В свою очередь, бывший посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о трудностях во взаимодействии с администрацией американского лидера.

"К сожалению, политика администрации Трампа изначально была направлена на то, чтобы оказывать давление на жертву – Украину, а не на агрессора", – заявила дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что американский президент в ходе беседы с европейскими лидерами заявил о своей уверенности в победе России в украинском конфликте. Инсайдер уточнил, что к такому выводу глава США пришел после разговора с Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп убежден в намерении президента России добиться урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не считает, будто российская сторона тянет время в переговорах. Он также добавил, что не ужесточает антироссийские санкции, потому что все еще верит в шанс добиться мира на Украине.

