Песков: дату третьего раунда переговоров с Киевом согласуют на следующей неделе

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с RT, что дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть согласована на следующей неделе.

По словам пресс-секретаря президента, на встрече стороны должны сопоставить реакцию на переданные ранее меморандумы. Кроме того, заявлял Песков, обмен телами погибших станет предметом следующего раунда переговоров между Россией и Украиной.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что российская делегация будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров после 22 июня. Украинская делегация предлагала провести встречу с 20 по 30 июня.

В ходе первого раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 16 мая, стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 человек.

Процесс обмена пленными начался 23 мая, когда в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. На следующий день были освобождены еще 307 бойцов. Обмен завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.

Второй раунд переговоров прошел 2 июня. Россия предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта.

Российский меморандум включает в себя 12 пунктов, среди которых требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.

Украинская делегация тоже передала свой меморандум, состоящий из 5 разделов. К ним относятся ключевые принципы, следующие шаги, режим прекращения огня, меры по созданию доверия и встречи на высшем уровне.

Также Москва и Киев договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех", а также военных в возрасте до 25 лет. Первая группа солдат вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день. Третья группа была возвращена из украинского плена 14 июня.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако Киев принял решение перенести этот процесс. В результате трейлеры с телами украинских солдат несколько дней стояли на границе.

Очередная группа военнослужащих была возвращена Москве 19 июня.

