19 июня, 14:41Политика
РФ и Украина провели обмен пленными
Как отметили в оборонном ведомстве, сейчас возвращенные бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
После военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Во время переговоров стороны решили провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день. Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня.
Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако Киев принял решение перенести выдачу тел погибших военнослужащих.
Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. 11 июня Москва и Киев провели первый обмен телами погибших военных. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212.
16 июня Москва передала Киеву еще 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.