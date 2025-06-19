РФ и Украина провели обмен пленными

Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле договоренностями. Взамен Украине были переданы солдаты ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, сейчас возвращенные бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

После военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Во время переговоров стороны решили провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день. Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако Киев принял решение перенести выдачу тел погибших военнослужащих.

Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. 11 июня Москва и Киев провели первый обмен телами погибших военных. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212.

16 июня Москва передала Киеву еще 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.