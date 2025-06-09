Россия вернула с Украины первую группу военнослужащих до 25 лет

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Первая группа военнослужащих до 25 лет возвращена в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщает российское министерство обороны.

В ведомстве отметили, что взамен было передано аналогичное количество украинских военнопленных. Обмен прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Позже военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В ходе первого раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле 16 мая, стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 человек.

Процесс начался 23 мая, когда в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. на следующий день, 24 мая, были освобождены еще 307 бойцов. Обмен завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.

В ходе второго раунда переговоров стороны также договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". Тогда же было принято решение, что аналогичным образом будут обменяны военные в возрасте до 25 лет.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Однако группа украинских переговорщиков, уточнил он, не прибыла на место обмена. Вскоре стало известно, что Украина перенесла обмен пленными и выдачу тел на неопределенный срок.