Песков: предметом нового раунда переговоров с Украиной станет обмен телами погибших

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Обмен телами погибших между Россией и Украиной – предмет следующего раунда переговоров двух стан. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Предметом обсуждения, безусловно, (может стать. – Прим. ред.) продолжение гуманитарных обменов, освобождение пленных, продолжение обмена телами. Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) вчера говорил, что мы готовы продолжить эту практику", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что сторонам предстоит обменяться мнениями по представленным меморандумам.

Кроме того, для России важно, чтобы договоренности достигались с легитимным руководством Украины, так как нынешнее руководство не обладает предусмотренными конституцией страны полномочиями.

"Это же будет тогда выбор украинского народа в рамках демократической процедуры", – подчеркнул пресс-секретарь президента, комментируя возможность переговоров с нынешним лидером Украины Владимиром Зеленским, если тот переизберется на президентский пост.

Также Песков прокомментировал возможную встречу Путина и президента США Дональда Трампа. Предметной подготовки ко встрече президентов пока не идет, заключил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что российская делегация будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с украинской стороной после 22 июня.

"Конкретные сроки – очень много вопросов поступает – будут определены в ближайшее время и, конечно, озвучены представителями и руководителями самой делегации", – сказала дипломат в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Захарова подчеркнула, что паритетный обмен между Россией и Украиной тяжелобольными и ранеными военнослужащими, а также молодыми солдатами в возрасте до 25 лет продолжается.

Россия со своей стороны практически завершила реализацию гуманитарного пакета договоренностей, достигнутых на втором раунде переговоров с украинской стороной в Стамбуле 2 июня, уточнила дипломат.

"В качестве жеста доброй воли, как вы знаете, организована репатриация более 6 тысяч тел <...> – 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Нам, российской стороне, были переданы 78 тел наших бойцов. Министерство обороны России подтвердило готовность передать украинской стороне еще 2 239 тел украинских военных", – напомнила дипломат.

Обмен проходит в несколько этапов, ожидается, что с каждой стороны домой вернутся не менее 1 000 человек.

Ранее Песков назвал возвращение многих раненых молодых бойцов домой очень важным итогом переговоров с Украиной. Гуманитарные договоренности РФ и Украины позволяют наращивать потенциал для более серьезных договоренностей, пояснил он.

При этом представитель Кремля напомнил, что еще три года назад была возможность завершить украинский конфликт "на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле".

Однако Россия готова к продолжению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивал Путин. По его словам, необходимо не просто прекратить конфликт, но и найти решение на длительную историческую перспективу.