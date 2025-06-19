Путин подтвердил, что СВО не началась бы при Трампе

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Действующий президент США Дональд Трамп прав, когда говорит о том, что спецоперация России на Украине не началась бы, если бы он в тот момент возглавлял Штаты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер также рассказал, что в одном из последних разговоров с бывшим президентом США Джо Байденом предупреждал его, что лучше не толкать ситуацию на Украине по тому направлению, в котором работает Вашингтон.

"Кстати, я ему тогда сказал: "Вам кажется сейчас, что все так просто будет решено, но может пройти какое-то время и окажется, что лучше не делать того, куда вы толкаете ситуацию". Я ему сказал об этом, Байдену", – вспомнил Путин.

Президент России согласился также и со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул на переговоры.

"Господин Трамп сказал, что Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет? И он прав. В этом смысле он абсолютно прав", – добавил Путин.

На днях Трамп провел разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопросы украинского и иранского кризисов, в том числе предложение Москвы о посредничестве в диалоге с Тегераном. Американский лидер выразил уверенность в достижимости урегулирования конфликта на Украине.

Путин и Трамп понимают, что их встреча необходима, однако она должна быть должным образом подготовлена, указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.