Песков заявил, что Путин и Трамп понимают необходимость их встречи

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают, что их встреча необходима, однако она должна быть должным образом подготовлена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", – сказал он.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 4 июня. Разговор длился 1 час 15 минут, в ходе которого лидеры обсудили атаку Украины на российские аэродромы. Глава Белого дома охарактеризовал беседу как позитивную, однако уточнил, что она не стала "той, которая приведет к немедленному миру".

Кроме того, главы государств договорились продолжать контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта как на высшем уровне, так и по другим каналам. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что Москва и Киев вновь смогут сесть за стол переговоров после изучения проектов меморандумов сторон.