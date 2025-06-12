Трамп заявил о разочаровании из-за отсутствия мирной сделки между РФ и Украиной

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Американский президент Дональд Трамп заявил о разочаровании по поводу того, что Россия и Украина пока не заключили соглашение о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Трамп, он близок к данной ситуации и при этом испытывает разочарование как российской, так и украинской стороной.

Тем не менее американская администрация приветствует прогресс, достигнутый на переговорах Москвы и Киева, подчеркнула ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс. Она уточнила, что Штаты поддерживают контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне, однако Госдеп не принимает участие в переговорах Москвы и Киева.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Владимир Путин и Трамп понимают необходимость их встречи. При этом, добавил он, переговоры должны быть подготовлены должным образом.