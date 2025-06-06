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Американский лидер Дональд Трамп оказался в затруднительном положении на решающем этапе переговоров между Москвой и Киевом из-за украинских атак на российские аэродромы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на итальянскую газету L'AntiDiplomatico.

Журналисты считают, что Украина, атаковав российские аэродромы, пыталась подорвать процесс восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь, бизнесмен Виктор Бут высказал свое мнение по поводу украинской атаки по аэродромам и разговора Владимира Путина с Трампом на эту тему. Как он сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", президент РФ четко рассказал американскому лидеру о терактах, которые совершал в последнее время киевский режим.

"Надо отдать должное выдержке нашего руководства, которое не приняло поспешных ответных мер, и удар возмездия, судя по всему, будет взвешенный", – отметил Бут.

В начале июня Украина нанесла с помощью FPV-дронов удар по аэродромам в пяти регионах РФ. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях удалось отразить атаки, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что для этой операции были применены 117 БПЛА. МВД России между тем объявило в розыск Артема Тимофеева, который, предположительно, причастен к атаке на военные аэродромы.

После этого Трамп позвонил Путину и обсудил с ним атаку Украины по аэродромам РФ. Президент России заявил в разговоре, что "ему придется ответить" на эти действия киевского режима. Глава Белого дома, в свою очередь, пытался убедить российского лидера не делать этого.

Российские войска в ночь на 6 июня нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре в ответ на теракты. Целями стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих. Все объекты были поражены.

