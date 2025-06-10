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10 июня, 22:39

Политика

США заявили, что приветствуют прогресс на переговорах России и Украины

Фото: depositphotos/teamtime

Американская администрация приветствует прогресс, достигнутый на переговорах России и Украины. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

"Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) и госсекретарь (Марко Рубио. – Прим. ред.) уже давно говорят, что единственное реальное урегулирование (украинского конфликта. – Прим ред.) может быть достигнуто при непосредственном диалоге сторон, и именно это мы наблюдаем здесь, по крайней мере, в этом отношении", – цитирует ее ТАСС.

По словам Брюс, Соединенные Штаты поддерживают контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне, однако Госдеп не принимает участие в переговорах Москвы и Киева.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000. В результате в РФ вернулись 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

В ходе второго раунда переговоров стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех", а также военных до 25 лет. В настоящее время Россия уже вернула две группы российских бойцов, взамен были переданы украинские военные.

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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