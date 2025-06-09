Мединский заявил, что при желании Киева мирный договор был бы подписан в 2022 году

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Если бы Украина желала мира и принимала решения самостоятельно, мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года. Об этом в рамках интервью на шоу американского журналиста RT Рика Санчеса заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

Документ, подготовленный для первой встречи с киевскими представителями в Стамбуле весной 2022-го, состоял из 19 страниц. Несколько корректировок в него внес лично Владимир Путин, отметил Мединский.

По словам помощника главы государства, договор готовился настолько тщательно, что в нем были учтены даже такие нюансы, как одинаковое понимание слов на русском, английском и на украинском языках. При этом условия, указанные в мирном договоре 2022 года, были мягче, чем те, которые предлагаются украинской стороне на сегодняшний день.

После того как в апреле того же года президент Украины Владимир Зеленский получил согласованный делегациями Москвы и Киева договор, он молчал две недели, напомнил Мединский. В течение этого времени к нему приезжали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители администрации экс-президента США Джо Байдена. При этом российской стороне сообщали, что украинский лидер очень занят, изучая "слишком большой и сложный текст".

После этих консультаций представители Украины заявили, что их иностранные партнеры выступили против заключения договора.

Тем не менее три года назад делегация Украины проявляла себя на переговорах с Россией более самостоятельно и свободно, чем сейчас, подчеркнул Мединский. По его мнению, на сегодняшний день представители Киева менее самостоятельны.

Помощник российского лидера сравнил членов украинской делегации с топ-менеджерами, которые были наняты гигантской корпорацией.

"Какие-то решения они могут принимать, но принципиальные – купить, продать компанию, эмитировать новые акции, выйти на новый рынок – для этого надо посовещаться с советом директоров", – пояснил Мединский.

Он также отметил, что в 2025 году представители Киева "стали нервными и все время смотрят друг на друга". Мединский признался, что это выглядело так, будто "они следят друг за другом".

При этом в глазах украинских военных, которые присутствовали на переговорах в Стамбуле, было видно нежелание воевать. Мединский предположил, что это объясняется тем, что "в них осталось человеческое начало офицера", который должен беречь жизни вверенных ему солдат.

Он также отметил, что, по его мнению, представлявшие Киев переговорщики в глубине души лучше, чем пытаются казаться.

"Я видел напротив... У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза... Они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме", – резюмировал Мединский.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной 2025 года состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Беседа длилась более часа и шла на русском языке.

Российская делегация предложила Украине остановить огонь на 2–3 дня на отдельных участках фронта, а также передала представителям Киева меморандум, состоявший из двух частей и посвященный урегулированию конфликта.

После переговоров российская сторона также опубликовала полный текст этого документа. В него были включены 12 пунктов, среди которых требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.

Также стороны договорились о проведении обмена тяжелобольными и тяжелоранеными по принципу "всех на всех". Аналогичным образом предлагалось обменять военных в возрасте до 25 лет, первую группу которых возвратили в Россию 9 июня. Взамен было передано аналогичное количество украинских военнопленных.