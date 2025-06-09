Минобороны показало видео возвращения из плена российских военных младше 25 лет

Министерство обороны России разместило в своем телеграм-канале кадры возвращения российских военных младше 25 лет из плена с Украины.

На опубликованном министерством ролике видно, как военнослужащие по очереди заходят в автобус, а уже в салоне хором говорят: "Ура, мы дома!"‎

Во время второго раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 2 июня, РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и тяжелоранеными по принципу "все на всех". Также было принято решение провести обмен военными до 25 лет.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавил российскую делегацию на переговорах, заявлял, что Москва направила Киеву первый список, в котором указано 640 военнопленных из категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" 7 июня.

В результате первая группа военнослужащих до 25 лет была возвращена в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории 9 июня. Взамен было передано аналогичное количество украинских военнопленных.

После этого российские военные оставались в Белоруссии, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже в России им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

