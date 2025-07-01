Массовый пролет украинских дронов зафиксирован в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Массовый пролет украинских дронов зафиксирован над территорией Луганской Народной Республики (ЛНР) ночью 1 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Над Луганском замечено свыше 20 БПЛА. Режим осторожности введен в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино.

В правительстве ЛНР подчеркнули, что информация о повреждениях объектов инфраструктуры уточняется. Также ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщил, что в нескольких частях Луганска после пролетов украинских дронов началось возгорание.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами ДНР. В результате чего погибла местная жительница, подросток и мужчина получили ранения.

Ночью 30 июня дежурные силы ПВО ликвидировали 15 дронов над регионами России. Из них 10 были сбиты в небе над Курской областью.