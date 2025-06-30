Силы ПВО сбили 15 дронов над территорией России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 15 украинских беспилотников над российской территорией в течение минувшей ночи, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке оборонного ведомства, из них 10 БПЛА самолетного типа были сбиты в воздушном пространстве Курской области, а еще 5 дронов – над акваторией Азовского моря.

В ночь на субботу, 28 июня, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Из них 9 ликвидированы над Крымом, 6 были сбиты над Брянской областью, по 5 БПЛА – над Смоленской областью и акваторией Черного моря, 2 – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

В результате атаки по Брянской области не было зафиксировано пострадавших среди местного населения, а также разрушений. Тем не менее на месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.